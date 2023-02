Eine Probefahrt mit einem Bagger endete am Montagnachmittag in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) in einem Feuerwehreinsatz und beträchtlichem Schaden am Bagger. Ein 43-Jähriger machte gegen 15.30 Uhr eine Probefahrt mit dem Gefährt auf einem Firmengelände. Während der Fahrt stieg neben dem Fahrersitz plötzlich Rauch auf. Der Lenker hielt an, sprang aus dem Bagger und verständigte den Firmenbesitzer. Dieser rückte mit einem Radlader an und konnte den Brand mit Schnee größtenteils löschen, so die Polizei. Die Feuerwehr Fohnsdorf führte noch Nachlöscharbeiten durch.