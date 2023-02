Die Reihe "Heimat Österreich" auf ORF 3 widmet sich am kommenden Mittwoch, 8. Februar, ganz dem Murtal: "Winter rund um die Seetaler Alpen" entführt die Zuseherinnen und Zuseher in die traumhafte Winterlandschaft zwischen Obdach, dem Zirbitzkogel und St. Peter ob Judenburg bis nach Hohentauern. Der Filmemacher Michael Weinmann besuchte im Rahmen der Dreharbeiten etwa die Sabathy-Hütte, Andreas und Karin Arlitzer, die sich dem ursprünglichem Holzziehen mit dem Pferd verschrieben haben oder Klement Grasser und Arnold Enko, die Einblicke in Fischerei und Jagd geben.