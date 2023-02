Dichter Schneefall seit den frühen Morgenstunden sorgt am heutigen Donnerstag quer durch die Steiermark für Staus, Verkehrsbehinderungen und Unfälle. Auch in den Bezirken Murtal und Murau kam es zu zahlreichen Vorfällen: Nach einem Lkw-Unfall war am Vormittag die B 317, die Friesacher Straße, in St. Peter ob Judenburg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ersten Informationen zufolge krachte ein Lkw kurz nach 10 Uhr zwischen Judenburg-Ost und Rothenthurm gegen Betonleitwände und stellte sich quer, er blockierte beide Fahrbahnen. Der Stau reichte binnen kürzester Zeit bis auf die S 36 (Fahrtrichtung Klagenfurt) zurück. Fahrer meldeten, dass keine Rettungsgasse gebildet wurde, der Stau war mehrspurig. Bei der Unterführung McDonald's Judenburg wurde eine Umleitung eingerichtet, gegen Mittag hat sich der Stau aufgelöst. Die Straße ist wieder frei befahrbar.

Die Bildung der Rettungsgasse funktioniert auf der Schnellstraße nicht © kk

Mehrere Lkw blieben indes auf der B 114 Triebener Straße bei Pöls hängen – ohne Ketten kommen die Lkw nicht über den Tauern. Ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen gilt über das Gaberl.

Stau gibt es auch bei Dürnstein (Gemeinde Neumarkt) - auf der B 317 sind mehrere Fahrzeuge hängen geblieben, es gibt in beiden Fahrtrichtungen Verkehrsbehinderungen (Stand 12 Uhr).