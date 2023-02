Der Murauer Gestüthof im Eigentum der Familienstiftung Schwarzenberg ist vielen in der Region ein Begriff. Auf einer Teilfläche des Grundstücks, direkt vor den Toren der Stadt Murau, will die Wien Energie eine 14 Hektar große Photovoltaik-Anlage errichten - ein Plan, der in der Region nicht nur auf Zustimmung stößt. Das Grundstück wird aktuell landwirtschaftlich genutzt, es grenzt an die Murtalbahn, die Mur, den Probsterbach und ein Waldstück an.