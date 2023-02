Ausrangierte Bahnhöfe, überwucherte Ruinen, längst geschlossene Fabriken, verlassene Hotels oder tiefe Stollen: "Lost Places", also "verlassene Orte", üben eine besondere Faszination aus. In ihren Bestsellern "Lost Places in der Alpen-Adria-Region" und "Lost Places in der Steiermark" spüren Georg Lux, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, und Fotograf Helmuth Weichselbraun den abenteuerlichen Geschichten dieser Orte nach.