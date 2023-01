Sie besuchen täglich Spitäler, Pflegeheime, Reha-Zentren und Flüchtlings-Einrichtungen quer durch Österreich: Die Rote Nasen-"Clowndoctors" zaubern kleinen und großen Patienten seit 1994 ein Lächeln auf die Lippen. "Wir sind in unserer Arbeit zu 98 Prozent auf Spenden angewiesen", erzählt Barbara Ziegler von den "Roten Nasen". Diese Woche war sie in Knittelfeld zu Gast, um eine ganz besondere Spende abzuholen: Der Knittelfelder Häkelkreis um Katalin Mate hat im vergangenen Jahr 80 kleine Bären in Handarbeit gefertigt, die nun zugunsten der Organisation verkauft werden.