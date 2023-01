Als hätte er es geahnt: "Den Schnee auf den Straßen haben wir im Griff. Haarig wird’s, wenn der Strom ausfällt", sagte Markus Bratschko, für den Packabschnitt (A2) zuständiger Autobahmeister in Unterwald schon am Montag – seinen Blick auf die Bäume neben Stromleitungen gerichtet, die sich unter der schweren Schneelast bogen.

Wenige Stunden und zig Zentimeter Neuschnee später trat ein, wofür man sich in höchster Eile am Wochenende vorbereitet hat: Der Strom war weg, die auf bis zu 1100 Meter Seehöhe liegenden Autobahntunnel mussten auf Betrieb mit Notstromaggregat umgeschaltet werden. Das Gerät ist vorsorglich am Sonntag angeliefert worden. Für die Autofahrer hieß dies am Dienstag bis zum späten Nachmittag: Blockabfertigung.