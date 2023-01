Wie prognostiziert, entwickelten sich die süd-weststeirischen Berge seit Wochenbeginn zum Neuschnee-Hauptquartier. Bis zu 110 Zentimeter Schnee kamen auf der Weinebene hinzu, bis zu 60 Zentimeter auf der Pack (ja selbst 24 Zentimeter am Grazer Schöckl). Für Probleme sorgte das nicht nur auf vielen Passstraßen, sondern vor allem beim Stromnetz.

4000 weststeirische Haushalte waren zwischenzeitlich ohne Strom. "Wir haben die Anzahl unserer Monteure vervierfacht, weil es oft Schwerstarbeit ist, im meterhohen Schnee überhaupt zu den beschädigten Stromleitungen zu gelangen", schildert Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark.

Noch 500 Haushalte ohne Strom

Mittwochvormittag waren noch 37 Trafo-Stationen ausgefallen und damit rund 500 Haushalte ohne Strom (Dienstagfrüh waren es bis zu 250 Trafo-Stationen) – und zwar hier:

Mittwoch (stand 10 Uhr) waren noch einige Trafo-Stationen im Südwesten ohne Strom © Energienetze Steiermark

Trafo-Stationen fallen aus

Das Zermürbende: Kaum hat man wieder ein paar Hundert Haushalte am Netz, fallen anderswo wieder Trafo-Stationen aus, weil der Schnee nun immer schwerer wird. Ebenso mühsam: "Weil Wege oft so zugeschneit sind, kommen wir mit den Notstromaggregaten nicht oder nur schwer zu abgelegenen Häusern." Es werde daher noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis es wieder überall Strom gibt.

Verkehrslage entspannt sich

"Wasser-Einsätze kommen zeitverzögert"

Höchst gefordert sind seit Montagfrüh die Feuerwehren der Bezirke Leibnitz, Deutschlandsberg, Voitsberg und Murtal. Die wurden laut Feuerwehrsprecher Thomas Meier in den letzten zwei Tagen zu rund 350 wetterbedingten Einsätzen gerufen. Neben Schneebruch-Aufarbeitung und Unfallhilfe (in Neumarkt kam 21-Jährige mit ihrem Pkw am Dach zum Liegen, etliche Autos und Lkw galt es abzuschleppen) sorgen aber auch Überschwemmungen für Einsätze, Keller wurden im Südwesten überflutet. In Deutschlandsberg hat es 56 Liter pro Quadratmeter geregnet. "Die Wasser-Einsätze kommen zeitverzögert, zum Teil steigen die Flusspegel ja noch an", so Meier.

Unfall vor der Autobahnabfahrt Vogau © Ff Kaindorf/Sulm

Die gute Nachricht: Mit Schnee und Regen ist es im Südwesten jetzt vorbei. Es wird kühler. Die nächste Schneefront am Wochenende trifft eher den Norden der Steiermark.

Erhebliche Lawinengefahr

Auf den Bergen, vor allem im Murtal und der Südweststeiermark, herrscht am Mittwoch erhebliche Lawinengefahr – das ist die Stufe 3 von 5, bei der laut Lawinenwarndienst und Bergrettern die meisten Vorfälle passieren. Vor allem Ski-Tourengeher sind zu allerhöchster Vorsicht aufgerufen. Vor allem der Triebschnee kann schnell Lawinenabgänge auslösen. Alle aktuellen Lawinen-Infos hat der Lawinenwarndienst Steiermark.

Hochbetrieb im Packabschnitt der A2

Als hätte er es geahnt: "Den Schnee auf den Straßen haben wir im Griff. Haarig wird’s, wenn der Strom ausfällt", sagte Markus Bratschko, für den Packabschnitt (A2) zuständiger Autobahnmeister in Unterwald schon am Montag – seinen Blick auf die Bäume neben Stromleitungen gerichtet, die sich unter der schweren Schneelast bogen.

Das Video: Mit dem Räumfahrzeug über die Pack

Wenige Stunden und zig Zentimeter Neuschnee später trat ein, wofür man sich in höchster Eile am Wochenende vorbereitet hat: Der Strom war weg, die auf bis zu 1100 Meter Seehöhe liegenden Autobahntunnel mussten auf Betrieb mit Notstromaggregat umgeschaltet werden. Das Gerät ist vorsorglich am Sonntag angeliefert worden. Für die Autofahrer hieß dies am Dienstag bis zum späten Nachmittag: Blockabfertigung.

"Wenn die Stromversorgung eines Tunnels ausfällt, kann man gewisse Funktionen mit Notstromaggregaten garantieren, aber bei Weitem nicht alle, zum Beispiel die Lüftung", erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Nachsatz: "Unsere Mitarbeiter und die lokalen Einsatzkräfte waren rund um die Uhr auf den Straßen, um den Verkehr zu regeln."

