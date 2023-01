Zu dem schweren Verkehrsunfall war es laut Feuerwehr am Freitag gegen 17 Uhr in der Gemeinde Kobenz im Bezirk Murtal gekommen. Aus bisher nicht geklärter Ursache kollidierten ein Lkw und ein Pkw auf der L 518, wobei die Pkw-Lenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde.