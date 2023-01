Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht auf Sonntag gegen ein Uhr bei einem Maturaball in Kobenz (Bezirk Murtal): Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Murtal hatte seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht und verletzt. Die 20-Jährige erlitt eine oberflächliche Verletzung am Bauch. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der 27-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn bestand bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot.