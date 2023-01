Die Verstappen-Village bei der Formel 1, große Stände in den Fan-Zonen der Motorrad-Weltmeisterschaft, ein Catering-Unternehmen, den "Genussmeister" am Knittelfelder Hauptplatz, Essensautomaten und Kantinen in Unternehmen der Region oder die Marke "Jörgbauer", unter der fertiges Essen ohne Konserverierungsstoffe im Glas vertrieben wird: "Prankherwirt" Peter Dietrich aus St. Marein-Feistritz ist mit seinem Murtal-Catering und vielen anderen Geschäftszweigen gut ausgelastet. Was dem Unternehmen fehlt, ist Personal.