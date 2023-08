24. August: HTL Zeltweg informierte über Abendschule

Viele angehende Abendschüler folgte an 23. August den Ausführungen von Abteilungsvorstand Jürgen Schiffer zur Abendschule der HTL Zeltweg. Bei dieser Ausbildung erlangt man in acht Semestern die Diplom- und Reifeprüfung und kann nach drei Jahren Berufstätigkeit den Ingenieurstitel beantragen. Die Absolventinnen und Absolventen erhalten eine Ausbildung in den Bereichen technische Grundlagen, Konstruktion sowie Automatisierung und Digitalisierung. Die Rückmeldung der anwesenden Interessenten war, dass dies einfach der nächste Schritt in der beruflichen Entwicklung sei.