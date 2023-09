13. September: Fünf Floras für St. Georgen

Nach den beiden Erfolgen im Jahr 2021 und 2022 freut man sich in der Gemeinde St. Georgen ob Judenburg erneut über fünf Floras, also die höchste Auszeichnung, im Rahmen des Landesblumenschmuckbewerbs. Dank der Außendienstmitarbeiterin und Floristin Irmgard Zechner schaffte die Gemeinde gleich beim ersten Antreten 2021 alle fünf Floras - seither ist St. Georgen "Schönstes Dorf". Auch 2023 legten sich zahlreiche Blumenenthusiasten mächtig ins Zeug, um ihre Gärten beziehungsweise die Gemeinde in ein herrliches Blumenparadies zu verwandeln. Bei der Preisverleihung freute sich auch Bürgermeister Hermann Hartleb zum dritten Mal in Folge über die Auszeichnung "Schönstes Blumendorf der Steiermark".