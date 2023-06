13. Juni: Pusterwalds ehemaliger Bürgermeister Julius Koini zum Ökonomierat ernannt

Im Marmorsaal des Landwirtschaftsministeriums in Wien wurde mehreren österreichischen Land- und Forstwirten im Namen des Bundespräsidenten der Berufstitel “Ökonomierat” verliehen. Diesem Kreis der Bäuerinnen und Bauern, die für ihr Lebenswerk mit der höchsten Auszeichnung in der Land- und Forstwirtschaft gewürdigt wurden, gehört nun auch Julius Koini aus Pusterwald an: Der ehemalige Bürgermeister des schönsten europäischen Blumendorfs hat im Beisein seiner Gattin aus den Händen von Bundesminister Norbert Totschnig die Ehrenurkunde in Empfang genommen.