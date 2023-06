21. Juni: Turnertreffen nach 50 Jahren

Am vergangenen Wochenende traf sich nach 50 Jahren die ehemals erfolgreiche Jugendgruppe des Judenburger Turnvereines, die 1973 in Kufstein den österreichischen Wettkampf, bestehend aus Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Singen und Volkstanz gewann, zu einem Wochenende in ihrer alten Heimat Judenburg. Neben einem Besuch auf dem Sternenturm, einer Nostalgieturnstunde in der Friesenhalle, wurde auch der Zirbitzkogel bestiegen und gleichzeitig der 80. Geburtstag des damaligen Turnleiters, Herfried Fuchs, gefeiert.