2. August: Summervibes verschoben

Die Wetterprognose für Veranstaltungen im Freien ist nicht optimal: Am Freitag, 4. August, soll es den ganzen Tag bei Höchsttemperaturen von 17 Grad regnen. "Ganz nach dem Motto ,Italienische Nacht wegen Italientief verschoben' haben wir uns entschlossen, die Summervibes am 4. August abzusagen und auf nächste Woche zu verschieben", so Karoline Straner vom Stadtmarketing. Die italienischen Musiker "Cuore Italiano" können auch am 11. August nach Judenburg kommen. Gestartet wird um 17 Uhr mit dem Genussmarkt, von 18 bis 21 Uhr tritt das italienische Musiker-Duo auf. "Wir hoffen, das Wetter bessert sich und wir können echtes Summer-Feeling verbreiten", so Straner. Es gibt unter anderem Antipasti und Pizza vom Italiener und natürlich passende Getränke. Der vierte und letzte Summervibes-Termin ist am Freitag, 1. September, mit "Ratschi" bei der Schlager-Nacht.