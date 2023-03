23. März: Rotes Kreuz Fohnsdorf zog Bilanz

Viel zu berichten gab es bei der Ortsstellenversammlung des Roten Kreuz Fohnsdorf. Mit den beiden Einsatzfahrzeugen wurden rund 85.000 Kilometer zurückgelegt, 2802 Patiententransporte wurden durchgeführt. Ortsstellenleiter Hannes Wimmer betonte aber auch, dass man dringend auf der Suche nach freiwilligen Mitarbeitern sei. Insgesamt zählt man aktuell rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Leistungsbereichen. Drei Jugendliche verstärken seit 2022 das Team. Außerdem standen einige Ehrungen und Auszeichnungen am Programm. Für 45 Jahre erhielt etwa Christian Bucher das Dienstjahresabzeichen in Gold. Fleißig war auch wieder die Gruppe der Beschäftigungshilfe: Die Handarbeiten können bei der Osterausstellung am 1. April in der Ortsstelle Fohnsdorf erworben werden.