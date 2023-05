1. Mai: Premiere für Stadttriathlon Knittelfeld

Erstmals fand der vom Knittelfelder Verein "Tri Team Murtal" organisierte Stadttriathlon am 1. Mai in Knittelfeld statt. Der Zieleinlauf war am Hauptplatz, in der Innenstadt wurde geradelt und gelaufen sowie im Schwimmbad fand der Schwimmbewerb statt. Als Bewerbe wurden die Olympische Distanz für Einzelstarterinnen und Einzelstarter durchgeführt, zusätzlich gab es eine Staffel für Teams. Schlagbauer Christoph vom "Tri Team Murtal" belegte den ersten Platz, Hofbauer Michael und Lamprecht Philipp den zweiten und dritten. Bei den Damen gewann Watschinger Lisa vom "DG Tri-Team Gösselsdorf". Auf Platz zwei und drei kamen Gerngroß Babsi und Hinteregger Sina. In der Staffel waren das Team "Sport und Service 4 You" (männlich) und das Team "Sport Gruber Ladies" (weiblich) siegreich. Beim Staffelbewerb "mixed" kam das "Team Flying Immo" auf den ersten Platz.