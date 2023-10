3. Oktober: Pfarre Weißkirchen feierte Erntedank

Die Erntekrone, Symbol für all die Früchte, die die Erde hervorbringt, stand am Wochenende in Weißkirchen im Zentrum des Erntedankfestes der Pfarre Weißkirchen. Pfarrer Gerald Wimmer feierte mit der Gemeinde den Gottesdienst, der dieses Jahr von drei Kindergärten gestaltet wurde. Im Anschluss verteile die Landjugend Päckchen mit heimischen Nudeln und Bäuerinnen weitere Köstlichkeiten.