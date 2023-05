26. Mai:Ausstellerrekord bei Jobmesse im Schulungszentrum Fohnsdorf

Fast 60 Betriebe und Institutionen aus der ganzen Steiermark präsentierten ihre Jobangebote dieses Jahr im Schulungszentrum Fohnsdorf. "Bei uns qualifizieren sich Menschen für die Wirtschaft", so Geschäftsführer Heimo Gladik. Dabei gehe es aber nicht nur darum, ein weiteres Zertifikat in den Händen zu halten, sondern die richtigen Kompetenzen für den zukünftigen Beruf zu erwerben. Neben den derzeitigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an SZF-Kursen waren auch zahlreiche Gäste vor Ort, um sich über die beruflichen Möglichkeiten bei den unterschiedlichen Betrieben zu informieren.