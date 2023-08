1. August: Mountainbike-Region Murtal und innovationsRegion Murtal sorgen für schöne Rastplätze

Entspannt mountainbiken, schöner rasten: Durch eine Leader-Förderung der innovationsRegion Murtal wird es in Kürze schon fünf Steiermarkbänke an Aussichtspunkten bei Mountainbike-Strecken in Hohentauern, Spielberg, Judenburg,

St. Margarethen und Knittelfeld geben. Die Firma "Almholz"-Bänke, stellt die Bänke in Steiermark-Herz-Form, aus steirischem gebirgslärchenholz her.