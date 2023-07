18. Juli: Mitgliederwerbung gestartet

Seit wenigen Tagen sind im Einzugsgebiet der Rotkreuz-Bezirksstelle Murau Frauen und Männer in Rotkreuz-Uniform unterwegs: Die Einsatzorganisation startete mit ihrer Mitgliederwerbung. Das Rote Kreuz engagiert sich das ganze Jahr auf unterschiedlichen Ebenen für Menschen in Not - ist aber auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Daher startet die Rotkreuz-Bezirksstelle Murau gemeinsam mit der langjährigen Partnerfirma "Prompt Fundraising" eine Aktion zur Werbung neuer ehrenamtlicher wie auch unterstützender Mitglieder. Die Beiträge kommen direkt der Bezirksstelle Murau und ihren Ortsstellen zugute. Rund einen Monat lang werden die Frauen und Männer die Murauer Haushalte in Rot Kreuz-Uniform persönlich besuchen.