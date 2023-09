27. September: Knittelfelder Unterstützung für eine Schule in der Ukraine

Zur Schule gehen - eines der banalsten Dinge im Alltag. Für Kinder in der Ukraine vielerorts undenkbar. Die Evangelikale Gemeinde Knittelfeld steht in engre Verbindung mit Tetiana Tevtul, einer ukrainischen Lehrerin aus Tschernowitz - eine Stadt mit Habsburger-Kulturerbe in der Westukraine. "Tetjana erzählte von ihrer Notlage und motivierte uns, vergangenen Winter für einen Dieselgenerator zusammenzulegen", erzählt Hanno Bertignoll, einer der Leiter der Evangelikalen Gemeinde in Knittelfeld. So waren Schule und Kirchengemeinde in Tschernowitz in der Lage, den Schulbetrieb und ihre Flüchtlings- und Verwundetenbetreuung aufrecht erhalten zu können. 200 Schüler bekamen dadurch täglich warmes Mittagessen, und die 40 Kindergartenkinder konnten mit Frühstück, Mittag- und Abendessen versorgt werden.