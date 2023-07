25. Juli: Treffen in Zeltweg

Steirische Peacekeeper trafen sich im Juli am Flughafen Hinterstoisser in Zeltweg. Seit 1995 gibt es diese Vereinigung in Österreich - die Mitglieder haben sich bei diversen UN-Auslandseinsätzen kennengelernt. Ziel der Treffen ist es, sich auszutauschen und die gemeinsame Erinnerung an die internationalen Einsätze. Der Präsident der Vereinigung Österreichischer Peacekeeper (VÖP) ist der Tiroler Generalmajor a. D. Nikolaus Egger: "Diese Einsätze stellen das wesentliche Element der österreichischen Außenpolitik dar und sind eine der wichtigsten Aufgaben des österreichischen Bundesheeres. Peace keeping oder Peace Support-Operationen sind ein wichtiges Instrument der internationalen Politik zur Stabilisierung von Krisenregionen und tragen daher zu unser aller Sicherheit bei." Grußworte kamen auch von Bürgermeister Günter Reichhold - und natürlich stand auch die Besichtigung des Fliegerhorsts am Programm.