2. Juni: Radelnd zur Laufveranstaltung

Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen beim diesjährigen Sparkassen Businesslauf im Fokus. Die Veranstaltung am 6. Juni am Red Bull Ring ist zwar bereits ausgebucht: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Einzel- oder im Teambewerb Runden am Red Bull Ring laufen. Doch zum Veranstaltungsort sollen sie radeln - denn das Motto lautet: Die Motoren bleiben aus! Die Veranstalter wollen die Läuferinnen und Läufer motivieren, mit dem Fahrrad zur Renn - oder besser Laufstrecke zu kommen. Nicht nur die Umwelt gewinnt dadurch: Als Zuckerl wird unter allen "Radlern" ein Wellnessurlaub verlost. Weitere Informationen im Blog der Internetseite www.businesslauf.run.