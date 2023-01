30. Jänner: Adeg sperrt zu

"Zum Abschied sagen wie leise Servus. Aus wirtschaftlichen Gründen werden wir per 31. Jänner 2023 schließen." Mit diesen Worten, die vor dem Geschäft zu lesen sind, verabschiedet sich ein bekannter Nahversorger - Adeg Ernstreiter-Hubmann in der Zeltweger Hauptstraße. Seit vielen Jahrzehnten gibt es an dem Standort ein Lebensmittelgeschäft. Bernd Hubmann führte den Adeg-Markt seit 2011 in der dritten Generation.