11. Jänner: 658 Tore in 234 Partien

Beim Futsal-Hallencup des "Steirischen Fußballverbandes" herrschte in der ersten Jänner-Woche in der Judenburger Lindfeldhalle Hochbetrieb. Unter der Turnierleitung von Gebietsjugendleiter Franz Stelzer haben in den Altersstufen U 8 bis U 17 insgesamt 77 Mannschaften aus den Bezirken Murau und Murtal mitgespielt. Ehe die Turniersieger und Aufsteiger für die Landesfinalentscheidungen in Leibnitz und Judenburg am 28. und 29. Feber feststanden, mussten 234 Spiele ausgetragen werden. Nicht weniger als 658 Tore wurden dabei erzielt. Für meisterhafte Leistungen sorgten die Futsaler folgender Teams: FC Fohnsdorf (U 10, U 13), TuS St. Peter/Kmbg. (U 15, U 17), FC Judenburg (U 8), Team MM Gaal (U 9), SV Unzmarkt (U 11), SG ESV Knittelfeld (U 12), TuS Spielberg (U 14) und SG Kobenz/Knf. (U 16).