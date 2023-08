8. August: Zeltwegerin schwimmt in Japan um den Sieg

Bei den World Aquatics Championships auf der japanischen Insel Kyushu schwimmt auch eine Schwimmerin des Atus Judenburg um einen Stockerlplatz: Dagmar Puffing schwamm am Wettkampftag im offenen Meer in der Altersklasse 60-64 bereits am 2. August als Elfte knapp an einem Top 10-Rang vorbei. Am Samstag wartete der 800-Meter-Freistilbewerb auf die Zeltwegerin. Puffing will auch in weiteren vier Medaillenentscheidungen ihr Bestes geben.