23. Mai: Vater übergibt an Sohn

Seit rund 40 Jahren gibt es die Firma Berlinger Bau in Obdach. Bald wird ein neuer Mann an der Spitze stehen, denn Vater Wolfgang übergibt an Sohn Wolfgang. Das gilt auch für die Unternehmen max.Trans und Bauer Bau, die als Ergänzung zur Berlinger Bau, zu der auch ein Baumarkt gehört, gegründet oder übernommen wurden. Bestehen bleibt auch das Unternehmen des neuen Baumeisters, die Berlinger Statik GmbH.