17. April: Krimi-Festival in der Bibliothek

Krimi vom Feinsten ist in den kommenden Wochen in der Stadtbibliothek Zeltweg zu hören (!) - und zwar im Rahmen des Fine-Crime-Festivals: Los geht es am 4. Mai um 18 Uhr mit Alex Beer, die historische Krimis schreibt und aus ihrem neuesten Werk "Felix Blom" vorlesen wird. Eine Woche später, am 11. Mai um 18 Uhr, kommt Robert Preis und stellt seinen neuen "Trost"-Krimi vor. Und der Höhepunkt findet am 15. Juni statt, wenn Herbert Dutzler im Rahmen Krimifestivals nach Zeltweg kommt.