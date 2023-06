1. Juni: "Goldjunge" am Rennrad

Bei den österreichischen Junioren-Bergmeisterschaften in Kärnten hat Marco Stocker kräftig und erfolgreich in die Pedale getreten. Das Talent des Radclubs Rapso Knittelfeld konnte auf der 16 Kilometer langen Strecke von Villach in Richtung Dobratsch seine aktuelle Hochform ausspielen und holte sich nach 50:35,30 Minuten den prestigeträchtigen Meistertitel. Der "Goldjunge" setzte sich nach einem Krimi mit einem Vorsprung von drei Sekunden vor seinem härtesten Widersacher Manolo Wrolich (RC KAC) durch. Damit kann die 18-jährige Radsportzukunftshoffnung mit viel Selbstvertrauen in die nächsten sportlichen Herausforderungen mit Rundfahrtteilnahmen im österreichischen Nationalteamdress gehen.