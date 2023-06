9. Juni: Summer & Sun

Die Landjugend St. Peter ob Judenburg lud in Bartlbauer’s Obstgarten zu Summer & Sun ein. Trotz des Regenwetters besuchten zahlreiche Besucherinnen und Besucher das legendäre Fest. Für Stimmung sorgten im Bierzelt die Blechquetscher und im Discozelt heizte Stagefox so richtig ein. Es wurde wie immer viel gelacht, getanzt und bis in den frühen Morgenstunden gefeiert.