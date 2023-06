27. Juni: "Kraft. Das Murtal" lud zum Stammtisch

Zwei Vortragende von der FH Campus 02 gaben beim "KRAFT:Stammtisch" in Gabelhofen Einblicke in die Arbeitswelt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Stefan Grünwald, Studiengangsleitung an der FH Campus 02, und Harris Gerzic, Lehrender an der FH Campus 02, beleuchteten die Dualität der künstlichen Intelligenz (KI) und ihren Einfluss auf die Arbeitswelt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Helena Autischer.