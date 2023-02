1. Februar: Seckauer Schüler gestalten Live-Sendung

Eine Sendung von Kindern für Kinder, live gesendet aus der Klosterschule: Am Donnerstag, 16. Februar, gehen Schülerinnen und Schüler des Seckauer Abteigymnasiums ab 15.30 Uhr live auf Sendung. Sie wollen damit interessierten Volksschülern einen Einblick in den Schulalltag der verschränkten Ganztagesschule bieten. Ob Wahlfächer, Freizeitangebot oder Mittagsmenüs, in der Live-Sendung können via Chatfunktion auch Fragen rund um die Schule gestellt werden. Moderiert wird die Sendung von Kilian Schönherr und David Huemer aus der 3a-Klasse. Alle Infos zur Teilnahme gibt es unter www.abteigymnasium-seckau.at.