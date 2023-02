8. Februar: Knittelfelder Nachwuchsleichtathleten waren erfolgreich

Als Überraschung könnte man die Ergebnisse bei der Steirischen Indoor-Trophy der Leichtathleten für die AthletInnen des ATUS Knittelfeld bezeichnen, denn im Vergleich zu den starken steirischen Leichtathletikvereinen aus Graz, Leibnitz oder Kapfenberg besteht für die Knittelfelder keine leichtathletische Wintertrainingsmöglichkeit. Umso größer sind daher die Leistungen der jungen ATUS-Athletinnen und Athleten einzustufen, die sie in Schielleiten in den Klassen U12 und U14 erzielen konnten: Mannschaftswertung ging etwa an die drei Knittelfelder Athleten Silvan Stoxreiter, David Huemer und Paul Ambrosch. Bei den Mädchen sorgte Maria Stoxreiter mit 10,74 Metern im Kugelstoßen für die Leistung mit der höchsten Punktezahl bei den Mädchen, am Ende durfte sie sich über Silber freuen.