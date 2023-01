12. Jänner: Oberlandler Knittelfeld zeigten soziales Engagement

Wie alle Jahre zeigten die Oberlandler Knittelfeld auch im Dezember des vergangenen Jahres wieder soziales Engagement, um Menschen in der Region Freude zu bereiten. So luden sie in St. Margareten 25 alleinstehende Personen zu einer Senioren-Adventfeier ein, wo es neben Jause und kleinen Geschenken viele herzliche Gespräche gab. Bei einer weiteren Veranstaltung in der "Oberlandler-Gmoa" wurden 53 Kinder der Region mit winterlichem Schuhwerk und warmer Bekleidung ausgestattet. Die Kinder dankten den Oberlandler-Bauern für dieses „Christkindl“ mit strahlenden Augen.