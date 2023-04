11. April: "Flora Joy" ist umgesiedelt

Das Blumengeschäft "Flora Joy" in Knittelfeld ist umgesiedelt und hat seine Pforten am Kapuzinerplatz 3 geöffnet. Zuvor war Flora Joy in der Gaaler Straße 1 zu finden. Der Blumenladen bietet eine riesige Auswahl an Blumen, das Schnittblumen-Sortiment wird wöchentlich aktualisiert, je nach Saison wechseln auch die Blühpflanzen. Die vier Floristinnen fertigen auf Anfrage Sträuße nach den Vorlieben der Kundinnen und Kunden.