17. Jänner: "Alles Bike" heißt es im neuen Radhaus Murtal

Gregor Wöhry hat den Traditionsbetrieb Zweirad Haimlinger in Knittelfeld übernommen und daraus das Radhaus Murtal gegründet. Unter anderem Namen aber am selben Standort gibt es auf den ca. 300m2 Geschäftsfläche weiterhin den gewohnt guten Service. Am 16. Jänner fand das Soft-Opening statt und Bürgermeister Harald Bergmann, 2. Vizebürgermeister Wolfgang Knauseder sowie Citymanager Jörg Opitz besuchten das Unternehmen.