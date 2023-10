16. Oktober: Kohler ist "Beste Nachhaltige"

Im Oktober wurden zum achten Mal die "Steirischen Unternehmerinnen des Jahres 2023" von der Wirtschaftskammer Steiermark ausgezeichnet (wir berichteten). Darunter befindet sich auch Felicitas Kohler, Geschäftsführerin der Planlicht GmbH & Co KG. Dabei handelt es sich um einen Tiroler Leuchtenproduzent, der heuer wie berichtet das Tochterunternehmen Planfactory in Murau eröffnet hat. Kohler freute sich über eine Auszeichnung im Bereich Nachhaltigkeit. Die CO2-neutrale Fertigungshalle gewinnt die nötige Energie autark aus der Sonne. Reicht dies nicht aus, wird auf Ökostrom aus regionaler Wasserkraft zugegriffen. Via soziale Medien tut Kohler kund: "Ich freue mich besonders über diese Auszeichnung, da Nachhaltigkeit für uns mehr als ein trendiges Schlagwort ist und einen zentralen Aspekt in der Ausrichtung von Planlicht und der gesamten Planlicht Group darstellt." Den Preis widme sie dem gesamten Team an allen Firmenstandorten.