6. Juni: Entenbewerb wurde zum Renner bei Spielberger Kinderfest

Zum zehnten Mal veranstalteten Naturfreunde und Kinderfreunde ein Fest für die Kleinen in Spielberg. Neben vielen Geschicklichkeits-Stationen und einer Hupfburg konnten sich die Kinder am Areal des Gasthauses "Schweizerhof" auch am Zielspritzen der Freiwilligen Feuerwehr Spielberg beteiligen. Absoluter Höhepunkt war wie immer das Entenrennen im Pausendorfer Bach. Mehr als 800 Enten duellierten sich in einem spannenden Rennen.