3. August: Sommertrainingslager des SC Gaal

Zum 20. Mal verbrachte die Nachwuchsgruppe des Skiclubs Gaal ein Sommertrainingslager am Faaker See. Die Gesamtorganisation lag in den Händen von Beatrix Quinz. Die Trainer Dominik Gollner, Ricardo Quinz und Jürgen Gelter boten ein abwechslungsreiches Programm - bestehend aus Radfahren, Jogging, Nordic Walking, Koordinationstrainings, Kajak fahren und Stand Up Paddeln. Höhepunkte für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren eine Rafting Tour sowie eine Kletterei im Hochseilgarten.