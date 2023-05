11. Mai: Hallo Auto!

Am 11. Mai fand im Auftrag der AUVA-Versicherung und des ÖAMTC die "Hallo Auto"-Aktion in der Gemeinde Pölstal statt. Dabei lernen die Kinder, dass Autos nicht sofort stehen bleiben, wenn sie bremsen. Zwei Klassen der Volksschule Möderbrugg nahmen an diesem Training teil. Nach dem theoretischen Teil ging es in die Praxis: Die Kinder konnten in einem Auto selbst erleben und spüren, wie lange der Anhalteweg bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h ist. Die Freiwillige Feuerwehr St. Oswald wurde für die Verkehrsregelung sowie für die Bewässerung der Straße mit dem TLF-A 2000 eingesetzt.