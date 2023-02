23. Februar: Gedenkveranstaltung in Knittelfeld

Vor 78 Jahren - am 23. Februar 1945 - ertönte um 11 Uhr die Sirene, Fliegeralarm wurde ausgelöst. Die Bomben zerstörten damals mehr als 70 Prozent der Stadt Knittelfeld. In sieben Angriffswellen wurden insgesamt 1200 Sprengbomben abgeworfen. 235 Knittelfelder verloren dadurch ihr Leben und 3500 Bewohner wurden obdachlos. Alljährlich findet eine Gedenkveranstaltung statt: Bürgermeister Harald Bergmann begrüßte die anwesenden Besucher sowie die Geistlichkeit und Stadtarchivar Hans Rinofner vor dem Bunkermahnmal in der Lobmingerstraße. Stadtarchivar Rinofner brachte einen geschichtlichen Überblick von diesem schwarzen Tag. Das Ziel waren aber ursprünglich die Bahnanlagen von Amstetten, durch das dortige Schlechtwetter änderten die alliierten Bomber ihren Plan und flogen Knittelfeld an, wo dann ebenfalls die Bahnanlagen das Ziel waren. Der katholische Pfarrer Bartlomiej Lukasz Wojtyczka und die evangelische Pfarrerin Ulrike Drössler begleiteten die Gedenkveranstaltung mit christlichen Worten für Opfer und Hinterbliebene. Natürlich war auch die Ukraine Thema.