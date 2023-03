21. März: Fohnsdorferin Autorin legt neues Buch vor

"Bester Tag meines Lebens" - so heißt das neu erschienene Buch von Birgit Pirker. "Ich schreibe schon seit meiner Jugend Gedichte und Kurzgeschichten", so die Fohnsdorferin. Das neue Werk ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die durch und mit dem anderen verschiedene Höhen und Tiefen durchleben und am Ende erkennen, dass mit Liebe alles schaffbar ist.