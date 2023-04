18. April: Flötenkonzert von Alexander Umundum

Auf seinen verschiedenen Blockflöten gab der Flötenvirtuose Alexander Umundum ein exzellentes Konzert in der Welt der Blockflötenmusik im Arbeiterheim Fohnsdorf. Begleitet wurde er von Dimitrij Manelis am Cembalo und Klavier und Julia Panteljat am Violoncello. Durch das Programm führte Eva-Madeleine Meier Hübler.