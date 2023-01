23. Jänner: Elektroshop eröffnet

Einen neuen Betrieb gibt es in Zeltweg. Der zuvor im Fohnsdorfer Einkaufszentrum Arena ansässige Elektroshop Pauritsch ist nun in der Seitengasse 5 in Zeltweg zu finden. Dort gibt es elektrische Haushaltsgeräte, Fernseher, Computer, Mobiltelefone und mehr. Zudem werden Lieferung, Montage und Entsorgung von Altgeräten geboten. Geführt wird das Geschäft als Familienbetrieb. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Samstag von 9 bis 15 Uhr. Telefonisch erreichbar unter Tel. 0664-881 98 154.