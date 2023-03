29. März: Einladung zum Murtaler Jägersilvester

Es ist eine Premiere: Erstmals lädt die Murtaler Jägerschaft diesen Freitag, den 31. März, zum Jägersilvester im Arbeiterheim Fohnsdorf. Und: Eingeladen sind Jäger sowie Nicht-Jäger. "Die Veranstaltung soll als Rahmen dienen, um ungezwungen miteinander ins Gespräch zu kommen und das gegenseitige Verständnis fördern", erläutert Bernhard Hammer. Einlass ist ab 19 Uhr, um 19.45 Uhr treten Jagdhornbläser auf, um 20 Uhr folgt die Begrüßung und ab 20.30 Uhr schließlich spielen "Die Seetaler" auf. Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro (u. a. bei Raiba-Filialen in der Region), 12 Euro an der Abendkasse. Der Name "Jägersilvester" verweist übrigens darauf, dass das Jagdjahr mit 1. April beginnt.