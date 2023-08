11. August: 600 Euro gespendet

Zu einem Kleinfeldturnier für den guten Zweck luden die Fohnsdorfer Gruabn Perchten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: "Wir konnten 600 Euro für das Tierheim im Murtal sammeln und haben es in Gutscheinen gespendet", freuen sich die Veranstalter. Mit dieser Aktion soll auch "die Krampusszene in ein gutes Licht gestellt werden". Denn: "Das Brauchtum sorgt für Diskussionen, aber wir sind eine junge und engagierte Truppe und helfen auch gerne anderen Vereinen." Die Gruabn Perchten bestehen seit 20 Jahren, der Jubiläumslauf findet am 9. Dezember in Fohnsdorf statt. Am Charity-Turnier haben zehn Teams teilgenommen und die Gastgeber zeigten auch sportliches Talent: "Gewinner waren wir selber", lachen sie. Stattgefunden hat das Turnier, an dem alle Spaß hatten, am "Grün-Weiss-Platz" in Dietersdorf.