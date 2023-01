19. Jänner: Drohnen waren nicht legal unterwegs

In den letzten Tagen wurden laut Bundesheer vermehrt Drohnenflüge im Aichfeld registriert. Das stellte man fest, da derzeit im Rahmen der Luftraumsicherungsoperation Daedalus 23 im Bereich des Fliegerhorsts Hinterstoisser in Zeltweg Drohnenerkennungs- und[1] Abwehr-Systeme eingesetzt werden. "Konkret wurden am 13. Jänner vier unbemannte Luftfahrzeuge, am 16. und 18. Jänner je eines und am 17. Jänner zwei

detektiert." In einigen Fällen sei durch die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer Nachschau gehalten und eine Mitteilung an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde gemacht worden. Das Bundesheer verweist auf die Sicherheitszone und Kontrollzone rund um den Flugplatz.

Außerdem: Besitzer von Drohnen werden ersucht, sich vor der Benutzung zu informieren und etwaige Genehmigungen einzuholen: "Zum Zwecke der Flugsicherheit aber auch im eigenen Interesse, um einer empfindlichen Verwaltungsstrafe vorzubeugen".