16. Februar: Bernd Luef setzt Erlebnisse musikalisch um

Den in Graz lebenden Musiker und Komponisten Berndt Luef verbindet man seit vielen Jahrzehnten mit hochwertiger Jazzmusik. Am 15. Februar gab der "Vibraphonist" mit seinem Quartett in der Atrium Bar im Knittelfelder Kulturhaus ein Konzert. Die Atmosphäre, fast auf Tuchfühlung zwischen Musikern und den Besuchern, war familiär.